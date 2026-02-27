En un escenario marcado por la tensión y los cambios abruptos, la Selección Nacional Femenina de Venezuela se prepara para su compromiso amistoso frente al Cruz Azul. Sin embargo, el encuentro ha tomado un matiz drásticamente distinto al planificado originalmente, viéndose afectado tanto por el clima social en México como por la inestabilidad deportiva del club local.

Cambio de sede por seguridad

Debido a la reciente oleada de violencia que atraviesa diversas regiones de México, los organizadores han decidido priorizar la integridad de las jugadoras y el staff técnico. Por medidas de seguridad estrictas, el partido se trasladará a La Noria, la sede habitual de prácticas del cuadro «cementero».

Este cambio implica que el duelo se llevará a cabo en un entorno controlado y privado, alejándose de los estadios principales para garantizar un perímetro de protección adecuado ante la situación de orden público que vive el país.

Cruz Azul: Timonel nuevo en medio de la tormenta

El reto para la Vinotinto no solo será logístico, sino también estratégico, ya que se enfrentarán a un equipo en plena reestructuración. El club mexicano anunció oficialmente el cese de Diego Testas y su equipo de trabajo tras una serie de resultados insatisfactorios.

Para este compromiso ante Venezuela, las «Celestes» estrenarán un cuerpo técnico interino de emergencia con Israel del Real como director técnico, Guadalupe Worbis como asistente y Laura Maravillas como preparadora física.

Impacto para la selección venezolana

Para el conjunto dirigido por Ricardo Belli, este ajuste de sede representa un desafío de adaptación mental. Jugar en un complejo de entrenamiento, en lugar de un estadio con público, cambia la dinámica del partido, aunque permite que el enfoque se mantenga estrictamente en lo táctico de cara a las próximas competencias internacionales.

«La prioridad absoluta es la seguridad de nuestras atletas. El fútbol pasa a un segundo plano cuando la integridad física está en riesgo, pero el compromiso deportivo se mantiene firme en La Noria».