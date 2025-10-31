El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrentó este jueves una sesión de alta tensión en la comisión del Senado encargada de investigar la presunta trama de corrupción conocida como “Caso Koldo”. El caso involucra directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, encarcelado por presunta participación en el reparto ilegal de comisiones vinculadas a contratos públicos.

Sánchez realizó una férrea defensa de la gestión y la financiación del partido, afirmando que «no hay pagos sin documentación» en el PSOE, aunque admitió que en alguna ocasión pudo haberse utilizado efectivo para liquidar gastos, siempre con factura y dentro de límites legales. La comisión, presidida por Eloy Suárez del Partido Popular (PP), denunció demoras y evasivas por parte de Sánchez, quien calificó el proceso como una “comisión de difamación” y un “circo” político.

Los momentos más tensos se vivieron durante los interrogatorios del portavoz del PP, Alejo Miranda, quien acusó a Sánchez de estar “acorralado por la verdad” y de carecer de “escrúpulos” ante las numerosas preguntas sobre corrupción en su entorno. En respuesta, el presidente evitó detalles comprometedores y desvió los ataques hacia otros líderes, mencionando, entre otros, investigaciones judiciales sobre figuras vinculadas tanto a la oposición como a su partido.

El “Caso Koldo”, que ha puesto bajo el foco la financiación del PSOE, revela un entramado donde se habrían pagado mordidas millonarias a funcionarios a cambio de adjudicaciones, con implicaciones que salpican al propio círculo de Sánchez. Esta situación coyuntural genera un severo desafío para el gobernante, que deberá equilibrar la defensa del partido y responder a las presiones políticas y judiciales cada vez mayores.