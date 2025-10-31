La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este jueves su escepticismo respecto a la propuesta del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de actuar como mediador entre Venezuela y Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por la Alianza Rebelde Investiga, Machado destacó la falta de resultados concretos en mediaciones previas bajo Lula, incluyendo el prolongado caso de rehenes bajo protección brasileña y la ausencia de avances en demandas fundamentales como la entrega de las actas electorales originales por parte del gobierno venezolano.

Machado cuestionó que la oferta de mediación considere únicamente a los gobiernos de EE.UU. y Venezuela, obviando la participación del pueblo venezolano, quien, según su visión y reconocimiento como Nobel de la Paz 2025, es la parte más importante en cualquier solución a la crisis que afecta al país. Además, reiteró que las negociaciones principalmente entre potencias no pueden substituir el protagonismo y la voz directa de la ciudadanía venezolana.

La propuesta del presidente Lula fue anunciada tras una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump en Kuala Lumpur, en medio de una escalada de tensiones militares en el mar Caribe, donde EE.UU. ha desplegado fuerzas navales significativas. Desde Caracas, el gobierno venezolano acusa estos movimientos de ser parte de una «amenaza» para la soberanía nacional y un intento indirecto de alterar el régimen político.

El ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello, en cambio, respaldó la preocupación de Lula, asegurando que una posible confrontación con Venezuela tendría impacto más allá de sus fronteras. El escenario refleja una compleja coyuntura diplomática y política donde la mediación será puesta a prueba frente a las demandas sociales y geopolíticas.