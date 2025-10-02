Con dos magistrales conferencias, la Federación de Secretarias del estado Bolívar, bajo la dirección de Mercedes España, celebró este martes a estas profesionales en su día, resaltando su rol y valor institucional.

El evento, que reunió a un destacado grupo de estas profesionales, contó con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria del estado Bolívar, y con la participación de dos reconocidos conferencistas que pusieron en relieve el papel de las secretarias, más allá de sus labores administrativas.

La Dra. Yolirma Vaccaro, médico psiquiatra y docente de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar (Udo), ofreció una profunda reflexión sobre la identidad en su ponencia titulada «Quién soy yo?». Durante su intervención destacó la importancia de la identidad desde el interior de cada persona, y cómo esta trasciende la imagen reflejada en el espejo, porque «más allá hay una historia, hay un cuerpo y emociones».

Dentro del contexto de este día de las secretarias, resaltó que estas profesionales no solo cumplen funciones dentro de una oficina, sino que representan el orden, el afecto y la organización en toda institución. Su labor va más allá de lo administrativo, son el alma de toda oficina.

Por su parte, el Dr. Gilberto Moreno, docente de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) e investigador, centró su conferencia en las «Claves para la Sostenibilidad Institucional». Moreno, abordó diversos aspectos, entre ellos el rol estratégico de las secretarias y el impacto de las tecnologías de información y comunicación en su labor.

Asimismo, resaltó cómo las secretarias son clave en toda gestión institucional, especialmente en el ámbito universitario. Habló de la capacidad que tienen para mantener la organización y facilitar la comunicación dentro de un área laboral, lo que les permite ser piezas indispensables para la sostenibilidad, y el éxito de toda gestión.

La jornada, que culminó con la entrega de reconocimientos, se convirtió en un espacio de conocimientos académicos, ideas esenciales, fortalecimiento de su rol, y la reafirmación de cuan importante son dentro del ámbito laboral. Mercedes España agradeció a los conferencistas y asistentes por su participación, y resaltó la importancia de seguir valorando y reconociendo la labor de estas profesionales.