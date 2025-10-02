El precio del dólar estadounidense, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que estará vigente para este 2 de octubre será de 181,30 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 1,04% en comparación con la cotización oficial en la jornada de este miércoles primero.

Por otra parte, la cotización del euro, publicada por el BCV, será de 212,94 bolívares por unidad durante este jueves 2 de octubre, con un alza interdiaria de 1,15% y la diferencia sobre el precio de la divisa estadounidense se ubicó en 17,45%, de acuerdo con los datos derivados de la jornada en las mesas cambiarias de la banca, al cierre de este 30 de septiembre.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 179,64 y un máximo de 180,94 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 179,43 y 183,07 bolívares por unidad.

De acuerdo con la data disponible, en lo que va de año el monto acumulado de intervención cambiaria se ubica en 2.738 millones de dólares, un suministro inferior en 29,12% a los 3.863 millones que el ente emisor había vendido a los bancos en los primeros nueve meses de 2024.

Fuentes financieras indican que una porción de las necesidades de divisas en el país se satisface con criptomonedas estables o USDT, que se referencian directamente al precio del dólar estadounidense, a tal punto que incluso algunas empresas utilizan estas divisas como vehículos de remuneración.

Los factores que condicionan al mercado cambiario

La reimposición de sanciones petroleras, por parte del gobierno de Estados Unidos, ha causado un impacto negativo en la oferta de divisas en el mercado interno, ya que, a finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia restringida que permite a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con estas normativas, las empresas mixtas en las que participa la energética estadounidense pagan las regalías e impuestos con petróleo en especie, lo que reduce efectivamente a un 50% lo que Chevron puede exportar de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según una nota de Reuters.

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras.

La valoración del billete verde es relevante para el proceso de formación de precios de todos aquellos productos que incluyen componentes importados en su producción y representa un importante marcador para el comercio y los servicios.

El BCV informa periódicamente acerca de los resultados de las intervenciones cambiarias y la fluctuación de la tasa de cambio en las mesas de los principales bancos del sistema financiero.