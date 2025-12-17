El talento emergente del estado Bolívar iluminó las instalaciones del Correo del Orinoco, con la exitosa muestra colectiva de fin de año del Taller de Pintura y Dibujo, una iniciativa formativa de alto impacto social y cultural para Ciudad Bolívar.

La actividad es el resultado del ciclo de clases dictadas por el profesor Bladimir Galindo en las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto. La exposición congregó a más de 18 artistas, entre jóvenes promesas y niños entusiastas, quienes presentaron con orgullo los trabajos desarrollados durante el taller.

El evento se consolidó como una celebración donde el color y la creatividad se desbordaban en cada obra, mostrando el alto nivel técnico y la profunda pasión de los participantes, lo que evidencia el potencial artístico que florece en la región.

La directora del Museo Jesús Soto, Mireya Núñez, destacó la relevancia de mantener y expandir estos espacios de instrucción continua.