La temporada decembrina de este año ha consolidado una metamorfosis irreversible en el comercio minorista venezolano. La tradicional «guerra de precios» ha cedido su protagonismo a una competencia mucho más sofisticada y humana: la conquista del tiempo y el bienestar del visitante.

En 2025, los centros comerciales de Ciudad Guayana han trascendido su rol como simples puntos de venta para erigirse como auténticos ecosistemas de «tiempo de calidad».

Una oferta de valor integral

La tendencia actual revela que la rentabilidad hoy depende de la experiencia sensorial. La premisa del sector es contundente: si el ciudadano se siente cómodo, seguro y estimulado, la permanencia se traduce en lealtad.

Esta visión ha impulsado la implementación de jornadas operativas extendidas, permitiendo que centros comerciales operen durante más de 10 horas continuas e ininterrumpidas.

Esta flexibilidad horaria no solo dinamiza el retail tradicional de moda y tecnología, sino que ha inyectado un vigor renovado a los sectores de gastronomía de alta gama, cafeterías de especialidad y áreas de entretenimiento.

Un ejemplo notable son los Centros Comerciales Orinokia Moll y Alta Vista donde la vida social se mantiene vibrante hasta altas horas de la noche, convirtiéndose en el epicentro del ocio urbano bajo un entorno controlado y festivo.

El auge del «Late Night Shopping»

El comportamiento del consumidor en 2025 muestra una clara intención de maximizar el tiempo libre. La Navidad ya no se entiende como una carrera apresurada por compras de último minuto, sino como una jornada integral que puede iniciar con un desayuno de negocios y culminar en una cena social, todo dentro del mismo recinto.

Impacto en la fuerza laboral

Esta evolución también ha transformado la realidad de quienes hacen vida laboral en el sector. Manuel Gónzalez, un joven de 22 años empleado en una tienda de venta de ropas y accesorios, refleja este cambio generacional: «Antes, al terminar el turno, solo quería correr a casa porque todo estaba cerrado. Ahora, salir del trabajo significa que empieza mi tiempo social».

La redistribución del flujo de visitantes, especialmente durante los fines de semana, ha eliminado la presión del cierre temprano, permitiendo que familias y grupos de amigos disfruten de ritmos más orgánicos.

El concepto de «late night shopping» ha dejado de ser una tendencia aspiracional para convertirse en una realidad cotidiana que redefine la dinámica nocturna de Ciudad Guayana.