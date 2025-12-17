La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha encendido las alarmas ante un incremento notable en la circulación del virus de Influenza A(H3N2) en múltiples regiones del globo.

A través de un reciente comunicado técnico, el organismo instó a los Estados miembros a robustecer sus sistemas de vigilancia y a acelerar las campañas de inmunización para mitigar el impacto de una temporada respiratoria que se perfila como temprana e intensa.

Un avance

El comportamiento del virus muestra una expansión acelerada en los continentes de Europa y Asia, tendencia que ya ha comenzado a replicarse de forma progresiva en Estados Unidos y Canadá.

Aunque el panorama en América del Sur se mantiene, por ahora, al margen de este repunte significativo, la OPS recomienda a los servicios de salud de la región no bajar la guardia.

La experiencia histórica indica que las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen traducirse en una mayor presión asistencial y una mayor tasa de complicaciones, especialmente en el segmento de adultos mayores.

La vacuna

Pese a que la evolución genética del virus se cataloga como parte de su proceso natural de variación, la OPS subraya que la vacunación estacional sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar el colapso hospitalario.

Datos preliminares provenientes de Europa sugieren que la protección de la vacuna actual contra cuadros graves es consistente con los niveles registrados en años anteriores.

El foco de atención se centra en adultos mayores y pacientes con condiciones de riesgo.

Respuesta hospitalaria

Más allá de la inmunización, el organismo internacional enfatiza la necesidad de un diagnóstico temprano y la disponibilidad inmediata de antivirales. Para la población general, la detección de síntomas es clave para cortar la cadena de transmisión.

Cuadro Clínico de Alerta: Los síntomas de la cepa A(H3N2) suelen presentarse de forma súbita: Fiebre alta repentina y agotamiento generalizado. Dolores musculares y cefaleas persistentes. Tos, congestión nasal y fatiga extrema.

La OPS concluye que la combinación de medidas personales —como el lavado de manos y el manejo responsable de los síntomas— junto con una respuesta institucional ágil, será determinante para enfrentar el desafío respiratorio de los próximos meses.