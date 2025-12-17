La Asociación de Fútbol del estado Bolívar (AFEB) inaugurará la primera etapa de su Centro de Alto Rendimiento este lunes 22 de diciembre, informó el Consejo Directivo de la organización, encabezada por Pedro Barros.

La cita se cumplirá a partir de las 10 de la mañana en el nuevo espacio deportivo que albergará las ilusiones y las alegrías de la familia balompédica del estado Bolívar en general.

El mismo se encuentra ubicado en la vía que conduce hacia el club Náutico Caroní junto a Parque AIFI, sede de la escuela Fundación Academia Internacional de Fútbol Infantil.

Cabe destacar que este nuevo recinto permitirá mejorar los trabajos que vienen realizando los equipos afiliados a la AFEB y con ellos los diferentes seleccionados de fútbol del estado Bolívar.