Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.

Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.

Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Arresto de hijo de Rob Reiner

El hombre lo pusieron bajo arresto el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’, fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La hija de la pareja encontró sus cuerpos, después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por el medio estadounidense.