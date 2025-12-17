La representación de CVG Ferrominera Orinoco actual campeona de los Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, retomó el primer lugar de la tabla de posiciones en el marco de la edición 2025 de la justa laboral, tras los resultados que se produjeron durante la jornada de este martes 16.

La delegación que lleva de la mano el profesor Acisclo Malavé mantiene una férrea lucha con el equipo de Sidor, que de la mano del profesor Franco Francis han protagonizado una lucha encarnizada en esta edición.

Sin natación, atletismo y sóftbol

La actual justa de los Interempresas de Ciudad Guayana, se vio envuelta en una inédita situación en la que dos trabajadores, en pleno ejercicio de sus respectivas disciplinas deportivas, fallecieron, siendo ellos Carlos Maldonado de la CVG, quien competía en el ciclismo de montaña cuando le sobrevino un ataque fulminante al corazón, pereciendo en el mismo escenario del circuito del Club Caronoco en horas de la mañana del pasado sábado y el lanzador de sóftbol Juan Vera quien se desvaneció cuando jugaba con su equipo de Sidor en el sóftbol máster en el estadio de Incret, en este caso en horas de la tarde.

Por tal motivo el Comité Organizador de los Juegos Interempresas decidió en principio suspender toda la jornada dominical, y luego suspender las disciplinas de sóftbol (jubilados y súper senior), natación (en todas sus categorías) y atletismo (en todas sus categorías).

En el comunicado que dio a conocer la organización del evento estableció que «esta decisión tiene carácter profiláctico y se fundamenta en la necesidad de proteger la salud de los atletas».

La resolución tomada, completamente inédita en la historia de los Interempresas, marcó un paso que debería adelantar, como se hizo en algunas ocasiones, que los atletas deben pasar, sin miramiento alguno, por los controles médicos de sus respectivos exámenes médicos y cardiovascular para todo atleta que vaya a tomar parte de estas olimpíadas deportivas, so pena de no participar en la justa, ello con la única finalidad de proteger plenamente la salud de los trabajadores-atletas participantes.

Un ejemplo, de este caso, lo tiene la organización de los Juegos Nacionales del Colegio de Periodistas que para permitir que sus agremiados tomen parte de sus justas, deben presentar sus credenciales (reporteros gráficos, estudiantes de comunicación de los dos últimos semestres y periodistas), contar con sus evaluaciones previas con máxima una semana previa al inicio de las competencias, una de ellas las respectivas evaluaciones cardiovasculares y médicas, que se presentan a los jueces y árbitros en las justas deportivas de este gremio. El que no posea estos informes, no juega. Podría ser, un buen ejemplo a seguir.

Un punto de diferencia, lucha hasta el final

Tras desarrollarse la jornada de este martes 16 de los corrientes, y a falta de estos cuatro días de competencia que van rodando –incluyendo las acciones de este miércoles 17-, ya que los Juegos concluirán el sábado 20 de los corrientes, la delegación de CVG Ferrominera Orinoco, campeona defensora de las justas, está al frente de la tabla, tras haber recuperado ese sitial, con un total de 114 puntos, por los 113 que posee Sidor, la mínima diferencia entre los líderes mientras que Venalum es tercera a 24 puntos del puntero y a 23 del segundo en la lucha por el Hombre de Guayana.

Más atrás ya, está CVG Bauxilum con 70 unidades, mientras que Alcasa con 66, Alcaldía de Caroní con 48 y la Gobernación del estado Bolívar con 33 están en los puestos seis y siete.

La lucha por el campeonato de los juegos entre los dos primeros será muy intensa y bien se pudiera definir el próximo martes, cuando se jugarán las instancias finales de disciplinas como el baloncesto 5 x 5 máster y senior, béisbol five libre y máster, bolas criollas libre masculino femenino y senior masculino, fútbol de campo libre y senior; fútbol sala máster y senior, sóftbol máster, vóleibol de arena libre, máster y senior y se realizará el acto de clausura.

Títulos de Ferrominera

Los ferromineros han logrado los títulos de campeón en ajedrez, ciclismo de montaña, judo, kickimball máster femenino y pool americano, mientras alcanzaron los subcampeonatos en chapita, kickimball libre y tenis de mesas máster; además de terceros lugares en bolas criollas máster masculino, chapita máster, el festival de la destreza bomberil y las pesas potencia en la versión libre femenino.

Sidor entre tanto se coronó en las disciplinas de chapita libre, pesas potencias libre femenino y sogatira libre femenino; en tanto que alcanzó los segundos lugares en chapita máster, ciclismo de montaña, festival de la destreza bomberil, festival de la Voz de los Imterempresas y el judo libres y máster, entre los grandes logros alcanzados en esta presente edición.