La agrupación venezolana Rawayana marcó un nuevo hito en su carrera al presentarse en COLORS, una de las plataformas de difusión musical más influyentes del mundo.

El grupo llevó a este reconocido espacio su sencillo “Reyimiller”, una propuesta que resume con claridad el momento artístico que atraviesa la banda: una combinación de humor, ironía y ritmos tropicales que dialogan con la identidad venezolana contemporánea, informa El Nacional.

Símbolos que trascienden lo musical

Más allá del sonido, la presentación destacó por una potente carga visual y simbólica. En el set minimalista característico de COLORS, el vocalista Beto Montenegro apareció descalzo y encadenado a una bola de acero, mientras varios relojes lo flanqueaban en escena.

Estos elementos funcionan como una metáfora de la riqueza histórica del país y, al mismo tiempo, del peso que implica cargar con esa herencia. La estética refuerza una idea central del proyecto: la capacidad del venezolano para bailar, reír y celebrar incluso en medio del caos.

Fiesta como resistencia cultural

La propuesta de “Reyimiller” convierte la fiesta en un acto de resistencia cultural. Bajo esta lógica, Rawayana plantea que el goce, el baile y el humor no son evasión, sino una forma de respuesta frente a la adversidad. Este enfoque conecta con el público global desde una narrativa local, profundamente marcada por la experiencia venezolana.

Producción de alto nivel e identidad sonora

El sencillo contó con un equipo de producción de alto perfil, integrado por nombres como Tainy, YetiBeats y Rogét Chahayed. El resultado es una evolución de sonidos como el merengue y el reggaetón, reinterpretados desde lo que la banda define como “venetón”, un estilo que describen como minimalismo brutalista venezolano.

Un año de consagración internacional

El lanzamiento llega tras un año especialmente exitoso para Rawayana. La banda obtuvo el Latin Grammy a la Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka”, tema viral que resignificó un término históricamente despectivo. Además, hicieron historia al convertirse en los primeros venezolanos en participar en las Gallery Sessions con “La noche que no había Uber”.

Proyección hacia 2026

Con nominaciones a los Grammy 2026 por su proyecto ASTROPICAL, junto a Bomba Estéreo, y un debut destacado en el festival Coachella, Rawayana cierra 2025 como uno de los referentes más sólidos de la música alternativa en español.

Finalmente, la agrupación recibirá el año 2026 con una presentación exclusiva en Madrid, consolidando su presencia en el mercado europeo tras una etapa marcada por la experimentación y el comentario social agudo.