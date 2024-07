La cantante Celine Dion cerró la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de que se encendiera el pebetero olímpico durante la inauguración. Su presentación tuvo lugar en el primer escenario de la Torre Eiffel, donde interpretó el clásico ‘L’Hymne à l’amour‘ de Edith Piaf.

Dion, luciendo un impresionante vestido blanco de pedrería y borlas, demostró que aún se mantiene en excelente estado para cantar notas claras y altas.

Este concierto en vivo marcó el regreso de la superestrella a los escenarios desde que reveló que sufre del síndrome de la persona rígida, una afección rara y progresiva que afecta el sistema nervioso, especialmente el cerebro y la médula espinal, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

En diciembre de 2022, Dion comunicó que se tomaría un descanso de sus proyectos profesionales para enfocarse en su salud después de hablar su diagnóstico. En aquel entonces, afirmó que su condición no le permitía cantar como solía hacerlo.

La última ocasión en que la intérprete de ‘My Heart Will Go On’ actuó en vivo fue en marzo de 2020, en Nueva Jersey.

Condición de salud de Dion

En su nuevo documental ‘I Am: Celine Dion’, lanzado en Amazon, Dion aportó más detalles sobre lo difícil que se ha vuelto su vida con el síndrome de la persona rígida. Los espasmos involuntarios y la rigidez muscular son parte de los desafíos que enfrenta.

En medio de una entrevista con Hoda Kotb de NBC, describió la sensación de intentar cantar con esta condición «como si alguien la estuviera estrangulando». Los espasmos llegan afectar diferentes regiones del cuerpo, incluyendo el abdomen, la columna vertebral y las costillas.

A pesar de los obstáculos, Dion no ha dejado que su diagnóstico la detenga por completo. En los premios Grammy de este año, subió al escenario para presentar el último premio de la noche.

En su documental, expresó su determinación de volver a los escenarios, afirmando: «Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatear. Y no me detendré. No pararé».