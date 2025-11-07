Los grandes animadores del fútbol senior, Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana y Los Olivos FC se enfrentarán en la cancha natural olivense, este sábado 8 de Noviembre desde las 8:00 am en la gran final de la categoría.

Se repite la última final, poniendo cara a cara a los grandes animadores de estos torneos, con la particularidad que los itálicos contarán entre sus filas con la presencia del suspendido Robert Rodallega que volverá a la cancha, tras seis partidos de sanción, en un episodio que vivió y que como nos dijo “no se repetirá jamás”.

Por ello, desde la Liga, se ha cursado una gran invitación a esta final, a toda la fanaticada para otro duelo entre los grandes rivales, una especie –salvando las distancias, de un choque Real Madrid-Barcelona- o cómo en los tiempos del fútbol grande de la primera división, Mineros de Guayana vs Minervén de El Callao.

La lucha futbolera verá en la cancha a figuras de la talla de Enrique Yantis, Luis Manuel Filosa por los olivenses, mientras que además de Rodallega en la formación itálica, también destaca Eliecer ‘Cotto’ Martínez –figura fulgurante del equipo por sus pases de gol- y últimamente Richard Suárez el hombre gol del momento azul.

Suspensión consumada

A tiro de la final, ambos protagonistas llegaron tras dejar en el camino a sus rivales de turno, que hay que destacar cumplieron con una buena campaña, los casos de Venalum FC de Reinaldo Vidud y compañía y el Centro Portugués FC de Carlos Pinto y sus lusitanos.

En primera instancia, Los Olivos llegan a la final tras golear a domicilio en el Centro Portugués por 0-4 y luego remataron la faena en su patio, con un cómodo 2-0 bien plácido y sin esforzarse.

Centro Italo, entonces sin Robert Rodallega, se le complicó más con un primer partido donde los “guerreros del aluminio” se fueron adelante en el marcador con uno de los golazos del campeonato, marcado por intermedio de Oscar Hernández, mientras que Richard Suárez igualó ante la deficiencia mostrada por los del aluminio.

En la vuelta, en casa del CIVG, las falencias defensivas del elenco del aluminio, fueron tan notorias que permitió a los itálicos marcar hasta 4 goles y golear sin atenuantes a los visitantes, que no jugaron un buen partido y que quedaron con las ganas de llegar a la gran final.

El marcador fue condicionado -luego lo supimos- por una goleada que de visitante logró Venalum FC por 1-4, en la ronda eliminatoria, y que en la celebración, sin mala intención, había originado un video levantado a las redes por el “Tictokero” del equipo, Yermis Lezama, y que había llegado a lo más profundo de las entrañas de los jugadores de azul, que vieron cómo se vengaron, hasta que llegó póker de goles, que marcó la revancha sobre sus rivales de turno.

“Nosotros no haremos un Tic-Toc, ganamos y con eso basta…”replicaron muchos de los jugadores del Centro Italo, durante los actos de celebración, mañana hará una semana- de su pase a la gran final.

Ahora el cuadro del Centro Ítalo Venezolano de Guayana, tendrán en sus filas, al líder goleador del torneo, el propio Robert Rodallega, luego de que la Comisión de Justicia analizara el pedido de Reincorporación del jugador Robert Rodallegas y que produjo reconsideración de la sanción al jugador Robert Rodallegas emitida por el Consejo de Honor el día 06/10/2.025, en donde fue suspendido por un (1) juego por doble amarilla más seis (6) juegos por violar el Reglamento LFSPO artículo 45 numerales cinco (5) y seis (6). Total siete (7) juegos de suspensión.

La incidencia se había producido en el juego Italo vs Guayanés del día 20 de septiembre, y ahora con el porcentaje de sanción cumplida: 85.7% se establecieron en concordancia de la Base de Competencia de la LFSPO, revisado y aprobado Julio 2.023 Artículo 61, donde el club del jugador afectado podrá solicitar su rehabilitación, al cumplir el 75 % de la suspensión.

Se recordó que el jugador Robert Rodallega ha cumplido más del setenta y cinco (75) por ciento (75%) de la sanción impuesta por el Consejo de Honor y no es reincidente en este tipo de incidente, durante el cumplimiento de su sanción no hubo ningún tipo de situación anómala.

A raíz de la solicitud realizada por equipo de futbol del Italo super senior el jugador Robert Rodallega se le hizo una investigación a su trayectoria futbolística, en donde se pudo evidenciar que nunca ha estado envuelto en conductas similares a la de la sanción impuesta.

Luego la Liga analizó el proceso de sanción ya cumplido por el jugador Robert Rodallega, en donde se evidenció que ha cumplido satisfactoriamente para la Liga con el 85,71 % de la sanción, manteniendo siempre una conducta de respeto.

El resultado de la decisión se tomó en cuenta el voto del ochenta por ciento (80%) de los integrantes de la Junta Directiva, que fue la siguiente: se decide la reincorporación o habilitación del jugador Robert Rodallega a partir de la fecha de publicación de esta resolución.

Cabe destacar que asimismo al juego por el tercer lugar se jugará entre los elencos del Centro Portugués CPVG y Venalum FC a partir de las 3:30 pm en el Club Portugués.