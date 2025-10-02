El líder de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, Club Portugués Venezolano de Ciudad Guayana visitará la casa del Centro Italo de Guayana en el marco de la tercera jornada del hexagonal de segunda vuelta del campeonato, buscando mantener la punta del certamen.

Se tratará del choque entre el líder invicto lusitano, primero con seis puntos y el Club Italo que es segundo con 4 puntos, en ambos casos los únicos invictos de esta parte del campeonato.

Las acciones han sido pautadas para arrancar a partir de las ocho de la mañana, y como dato adicional ambos elencos han marcado cuatro tantos en sus dos anteriores presentaciones.

Los Olivos entretanto, tercero con tres puntos recibirá en su feudo al comprometido Guayanés FC el único que suma por derrotas, sus dos presentaciones hechas en esta instancia del hexagonal, que lo tienen en el último lugar de la clasificación. El cotejo se jugará desde las 10 de la mañana, en medio de esta jornada sabatina.

Colegio de Ingenieros mientras tanto será local, para recibir en cotejo de las 4:00 pm al Venalum FC en un encuentro donde ambos rivales intentarán sumar para no quedarse descolgados en la clasificación.

Los constructores son cuartos con tres puntos, mientras que Venalum FC es quinto con una sola unidad.

Tercera jornada del hexagonal

Italo vs CPVG 8:00 am en el Italo

Guayanés FC vs Los Olivos 10:00 am en Los Olivos.

Colegio de Ingenieros vs Venalum FC 4:00 pm en Los Olivos