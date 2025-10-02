La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) difundió la lista de 26 jugadoras convocadas por el seleccionador brasileño Ricardo Belli para los encuentros de las eliminatorias de la Copa del Mundial Brasil 2027.

La Vinotinto femenina se prepara para un doble compromiso a finales de octubre cuando reciba a Chile el próximo 24 de octubre en la ciudad de Barquisimeto y luego visite a Paraguay el 28, cerrando la primera ventana del clasificatorio.

Dos bajas claves para la Vinotinto Femenina

En la antesala de estos partidos, la selección venezolana de fútbol femenino lamentó la ausencia de dos grandes jugadoras. Se trata de la defensora Verónica Herrera y la delantera Marianyela Jiménez.

Herrera presenta una ruptura miotendinosa del recto anterior en el muslo izquierdo, mientras que en el caso de Jiménez es por temas migratorios.

Con 26 guerreras a disposición, Belli buscará comenzar el camino mundialista sumando la mayor cantidad de puntos posibles y sentando un precedente positivo en estas vitales eliminatorias.