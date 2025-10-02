Los Knics de New York vencieron a los Sixers de Filadelfia (84-99) en el primer partido de pretemporada de la NBA, disputado en el en el pabellón Eithad Arena de Abu Dabi, como parte del programa ‘NBA Abu Dhabi Games’, que por cuarto año consecutivo alberga partidos de preparación en Oriente Medio.

Un gran Miles McBride, autor de 12 puntos, fue el máximo anotador en unos Knicks, que repartieron minutos entre todas sus piezas, con su ‘big three’, formado por Jalen Brunson, Mikal Bridges y el dominicano Karl Anthony Towns, jugando solo 17 minutos.

Sin la gran estrella de los 76ers, el pívot Joel Embiid, recuperándose aún de una lesión de rodilla sufrida la pasada temporada, ni otras piezas importantes como Paul George, el entrenador Nick Nurse optó por el internacional turco Adem Bona, reciente subcampeón de Europa con su selección, como referencia interior y por el novato V. J. Edgecombe, elegido en el puesto número tres del ‘draft’ de este verano, como integrantes en el quinteto inicial.

Duelo parejo

El duelo comenzó de manera igualada, con ambos equipos intercambiando canastas hasta dejar el luminoso en 25-25 al final de los primeros 12 minutos.

Un arreón final en la segunda mitad del segundo cuarto liderada por Brunson, Bridges y Towns, propició que los de Nueva York, que llegaron a las finales de Conferencia la pasada campaña, se marchasen al descanso con diez puntos de diferencia, la máxima del encuentro hasta entonces 43-53.

El paso por vestuarios sentó mucho mejor a los Knicks, que arrasaron en anotación gracias a la aportación desde el banquillo de McBride y Garrison Mathews, dejando todo sentenciado a falta del último periodo (57-81).

El último cuarto estuvo marcado por las rotaciones y la entrada de jugadores menos habituales, con el base Kennedy Chandler, de los 76ers, cuajando buenos minutos hasta el resultado final, y con Tyrese Maxey y Edgecombe, ambos con 14 puntos, como máximos anotadores de los 76ers y del partido.

Además, dos de los nuevos fichajes de los Knicks, el veterano escolta Jordan Clarkson y el francés Guerschon Yabusele, quien militó la pasada temporada en Philadelphia, también vieron sus primeros minutos como jugadores de la franquicia neoyorquina.

Ambos equipos volverán a medirse este sábado en el pabellón Eithad Arena de Abu Dabi, en un nuevo test antes de iniciar la temporada regular.