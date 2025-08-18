Los elencos del Club Italo y Colegio de Ingenieros mantuvieron su ritmo ganador, y sumaron sus victorias ocho y seis respectivamente en las acciones de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, cumplida la décima fecha del torneo, manteniendo sus los primeros dos lugares en la tabla de clasificación.

El cuadro itálico batalló en medio de un luchado compromiso ante Guayanés FC que estuvo por delante en la pizarra, hasta que los de Jorge “Catri” Catrinaccio lograron darle vuelta a la pizarra para llevarse la victoria, tres goles por dos.

Anotaron por el cuadro del “profe” Rafa Maza, Wilmer “Barriga” Narváez en accionó individual, y Juan “Carrito” Hernández, al cobro de un tiro penal ante falta sobre el mismo Narváez.

Por el cuadro del Club Italo anotaron, el líder goleador del campeonato, Robert Rodallega en par de ocasiones, en una de ellas desde el tiro penal y Guillermo Moreno, para llegar a 25 puntos en la tabla de clasificación, y su octavo partido ganado. Los azules ya están clasificados al hexagonal siguiente.

Los Olivos también están adentro

El cuadro de Enrique Otilio Yantis, Los Olivos, por su parte, logró una importante victoria que lo dejaron literalmente con un pié en el hexagonal que se viene en el torneo, al vencer por 3-1 en su cancha de Los Olivos, al visitante Venalum FC por tres tantos a uno.

Bien temprano marcaron los olivenses por intermedio de Andrés Eloy Romero en el primer tiempo, mientras que amplió la cuenta Ra+ul “Mata nervio” Galindo, antes que descontara en tiro penal Simón Hernández venciendo la resistencia del propio Yantis, quien fue el portero de los locales. El tercer tanto lo anotó José Vivas tras marcar a puerta vacía luego de una jugada de Luis Manuel Filosa quien sacó un riflazo de pierna derecha que sacó al centro del área grande, el portero José Luis Rodríguez.

El elenco de casa, cabe mencionar, terminó con diez hombres en la cancha, luego de que el árbitro Dionis Idrogo, de buena actuación en el compromiso, decretara la expulsión de Erixon Rodriguez quien fauleó como último hombre, antes de entrar al área rival a Yumett Rojas.

Agradable sorpresa de AVM

En lo que representó la sorpresa agradable de la fecha jugada, el cuadro de Antonio “Toño” Montaño alcanzó su primera victoria de la campaña, al vencer al Centro Portugués Venezolano de Ciudad Guayana con pizarra de un tanto por cero.

La única conquista del compromiso llegó de los botines de Oswaldo “Coco” Rincones, ante un club lusitano que perdió el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los vencedores subieron al séptimo puesto de la tabla.

La fecha se cerró con la victoria por goleada de 3-0 del cuadro del Colegio de Ingenieros que doblegó por 3-0 al ahora colista Unexpo.

Los goles del triunfo de los constructores, que dirige el técnico Manolo De León, fueron obra de los jugadores Wilfredo “El Toro” Solano, Bladimir “El Doctor” Vivenes y Jhony “Bacalao” Garrido.

Jugada esta fecha 10, quedarán por delante cuatro encuentros para cada equipo, y tres puestos para el hexagonal próximo, donde ya están clasificados el Club Italo, el Colegio de Ingenieros y salvo un milagro monumental y una debacle mayúscula de Los Olivos, este equipo también está listo para la segunda instancia.

El Club Portugués, Venalum FC, Guayanés FC, AVM y Unexpo, se jugarán todos los doce puntos que les falta por cumplir, para coronar su primera meta en el campeonato: clasificar al hexagonal.