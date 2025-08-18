Guayanés FC se convirtió en uno de los tres equipos que le ha podido sacar puntos al líder absoluto el Atlético San Félix en medio de la fecha 14 de la Liga Senior Máster de Puerto Ordaz, mientras que Los Olivos inscribió su nombre en el hexagonal siguiente del torneo, jugada la cálida jornada 14 de este pasado sábado.

Los de Orlando Velásquez batallaron en un intenso duelo ante el líder invicto del campeonato, el Atlético San Félix para terminar igualando a un tanto por lado, y llegar a 22 unidades por las 36 que suma ya, su rival de turno.

El Centro Italo entretanto, goleó por 3-0 al Centro Portugués, para llegar a 34 puntos, a dos de los líderes absolutos, mientras que en otro de los encuentros realizados, Los Olivos aprovecharon su mejor fútbol para vencer con claridad a Villa Colombia por 5-0.

Los olivenses que jugaban en casa, llegaron a 30 puntos y se aferraron el tercer lugar, logrando de paso su clasificación a la siguiente fase, en tanto que los de Villa Colombia se quedaron de últimos con solo 5 unidades en su haber.

Junior de Guayana por su parte igualó a un tanto por lado con UV-2, para llegar a 17 puntos, por los 13 que tienen los de la UV-2, mientras que Arauco Bauxilum bombardearon por 5-1 a Profesores de la Unexpo, equipo este que siguió en el penúltimo puesto de la clasificación.