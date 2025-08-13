¿Qué tan encendidos están los Cerveceros, el mejor equipo de las Grandes Ligas en este momento? Tan encendidos que ni el lanzador más dominante de la temporada pudo detener su más reciente racha ganadora.

Ahora suman 11 victorias consecutivas y contando, después de necesitar apenas cuatro innings para sacar del juego al as de los Piratas, Paul Skenes, rumbo a una victoria de 14-0 el martes por la noche en el American Family Field.

Sal Frelick abrió la noche con un jonrón al primer lanzamiento para dañar la mejor efectividad de MLB de Skenes, Brice Turang disparó su sexto vuelacercas de agosto y Christian Yelich, Andrew Vaughn y Caleb Durbin añadieron jonrones de colchón después de que Skenes dejara el juego.

Ese despliegue de poder no ha sido la norma en las victorias recientes de Milwaukee, pero nadie se quejaba. Esta es su segunda racha de 11 triunfos en poco más de un mes, convirtiendo a los Cerveceros de 2025 en apenas el 13er equipo desde 1900 con dos rachas así en una misma temporada, y el primero desde los Azulejos de 2015. Antes de eso, hay que remontarse a los Indios de 1954, y a los Cachorros de 1935 como último club de la Liga Nacional en lograrlo.

Más sorprendente aún, Milwaukee ha empaquetado ambas rachas de 11 victorias en apenas 38 días –incluyendo cuatro días libres por el Juego de Estrellas–.

«No sé ni cómo describirlo», confesó el abridor dominicano Freddy Peralta, quien se convirtió en el primer ganador de 14 juegos en Grandes Ligas este año con seis entradas en blanco que bajaron su efectividad a 2.90 en 25 aperturas.

«Es algo increíble, momentos que hemos disfrutado mucho. Hemos estado juntos en todo esto».

Las dos rachas enmarcan una marca de 26-4, el mejor tramo de 30 partidos en la historia de la franquicia, que llevó a los Cerveceros de estar 4.0 juegos detrás de los Cachorros en la División Central de la Liga Nacional —antes del regreso de Brandon Woodruff a la rotación el 6 de julio— a colocarse 7.5 juegos arriba después de la derrota de Chicago (67-51) la noche del martes.

Milwaukee (75-44) es el 12do equipo en la Era de Expansión (desde 1961) en ganar al menos 26 de 30 encuentros en una temporada, y ahora está más de 30 juegos por encima de .500 por tercera vez en su historia, algo que solo habían logrado los Cerveceros de 1982 (máximo +31) y los de 2021 (+34).

Si guardaron algunas carreras para el juego del miércoles, buscarán su primera racha de 12 victorias en temporada regular desde el arranque récord de 13-0 en 1987.

“Nuestro estilo de béisbol es distinto al de todos los demás, pero funciona”, aseguró Frelick. “Y nos encanta jugar así. Cada jugador que llega aquí adopta ese estilo. Tienes veteranos como Yeli, que ha sido JMV y ha bateado 40 jonrones, dispuesto a tocar la bola si es un duelo difícil o simplemente poner la pelota en juego con dos strikes para traer una carrera. Eso es lo que nos enorgullece más que tratar de ser vistosos”.

El martes, sin embargo, sí hubo espacio para un poco de espectáculo.

Todo empezó con Frelick, cuyo jonrón fue la primera carrera que Skenes permitió en un primer inning esta temporada, cortando una racha de 24 entradas en blanco, la segunda más larga para iniciar un año en la historia de MLB según Elias Sports Bureau.

Desde ahí, Milwaukee no paró. Frelick se embasó en sus primeras cuatro visitas al plato, sumó dos imparables productores ante Skenes (después de llegar 0-8 contra él) y anotó tres veces antes del sexto inning. Frelick, Yelich y el venezolano William Contreras terminaron con múltiples imparables, impulsadas y anotadas. Turang se voló la barda por cuarto juego seguido antes de salir por una molestia menor en un dedo. Los cinco jonrones del equipo marcaron un récord de la temporada.

El juego se abrió tanto qué jugadores de posición lanzaron por ambos equipos. El novato Anthony Seigler sacó los últimos tres outs y dejó su efectividad vitalicia en 0.00.

“Es divertido”, exclamó Frelick. “Muchos en este clubhouse, y es mérito de la gerencia, de ‘Murph’ [Pat Murphy] y de Rickie [Weeks], saben qué tipo de pelotero encaja aquí. Son jugadores que valoran correr las bases, la defensa y el pitcheo. Las pequeñas cosas, más que las estadísticas. A nadie le importa irse de 0-4 si ganamos 10-0, ni irse de 3-3 si perdemos. Ese no es el ADN de este equipo, y es un placer ser parte de él”.