El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

«Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano», dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin.

Zelenski dice que espera un alto al fuego de la reunión Trump-Putin del viernes en Alaska

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska (EE.UU.) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

«Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego», dijo Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.