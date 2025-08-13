Eso es lo que se llama hacer una gran jugada. Después de permitir sencillos consecutivos para abrir la parte alta del sexto inning en un juego empatado, los Angelinos tuvieron que enfrentar a la superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani.

Pero los Angelinos salieron del apuro –y de sobra– al concretar la octava triple matanza en la historia de la franquicia la noche del martes en el Angel Stadium.

El venezolano Miguel Rojas y Dalton Rushing, los bateadores 8 y 9 de los Dodgers, conectaron sencillos para darle turno al primer bate, Ohtani. Ante el relevista de los Angelinos, Brock Burke, el tres veces JMV disparó una línea que fue atrapada por el campocorto Zach Neto, quien pisó segunda para doblar a Rojas y luego tiró a la inicial para que Nolan Schanuel pusiera out a Rushing, completando el tercer out, cerrando la entrada y evitando que los Dodgers rompieran el empate.

Schanuel también fue parte del último triple play de los Angelinos, que coincidió con su debut en Grandes Ligas el 18 de agosto de 2023 contra los Rays en St. Petersburg.

En esa ocasión, Schanuel atrapó el segundo out en la inicial y tiró al receptor Logan O’Hoppe, quien puso out a Yandy Díaz cuando intentaba anotar la carrera de la ventaja.

Los Angelinos han ejecutado ahora dos triples jugadas en los últimos tres años, después de no lograr ninguna desde el 5 de julio de 1997 contra Seattle.

Ohtani se convirtió en el segundo JMV vigente en la historia de MLB en batear para una triple matanza, uniéndose a Brooks Robinson.