La mañana del martes 12 de este mes en curso es localizado el cuerpo sin vida de, un joven venezolano de 25 años, en una cuneta rodeada de maleza, el hallazgo ocurrió cerca a Waterloo Road, Carapichaima de Couva-Tabaquite-Talparo, Trinidad y Tobago.

La víctima presentaba múltiples heridas de bala y las manos atadas a la espalda con correas, lo que indica un posible ajuste de cuenta rodea dicho homicidio, se supone que fue sacado de algún y trasladados hasta este lugar para luego matarlo sin piedad.

Anderson Wilfredo Guerra Pérez, venezolano, vestía jeans largos, camiseta y chaqueta negra al momento del hallazgo. Fue un agricultor quien hizo el macabro descubrimiento alrededor de las 8 de la mañana y alertó inmediatamente a la policía, que llegó como primer respondiente para iniciar la investigación.

En el lugar, las autoridades recuperaron un recibo fechado el 22 de julio relacionado con la compra de un automóvil Aqua negro por valor de $40,000, documento que será parte de las pesquisas para esclarecer la identidad, circunstancias y posibles motivos del crimen.

Las investigaciones están en curso para determinar los responsables y esclarecer el móvil del asesinato.

La policía de Carapichaima trabaja para recabar testimonios y evidencias en un caso que conmociona a la comunidad local por la crudeza de los hechos.