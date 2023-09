El candidato a las primarias, Cesar Almeida, abanderado del partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), estableció que su programa de gobierno se basa en recuperar el estado de derecho, sistema financiero, infraestructura del país, industria petrolera, empresas expropiadas y promover el respeto por las leyes y propiedad privada.

«Al estar en el estado Bolívar me he dado cuenta de la realidad que viven, por ejemplo con el tema de la gasolina, llegando a costar hasta tres dólares por un litro de gasolina, teniendo nosotros las reservas de petróleo más grandes del planeta y que estemos viviendo todas estas penumbras», relato.

Agregó, los persistentes problemas hidrológicos y eléctricos, siendo el estado por excelencia que genera parte de la electricidad que reciben los demás rincones de Venezuela.

Así mismo, Almeida apuntó que debe llegar una «persona trabajadora y honesta», con los conocimientos necesarios para «encarrilar» la situación y poder entregar una mejor calidad de vida para los venezolanos.

«Me formé en un hogar colmado de principios y valores, me hice un profesional, es decir, un empresario con grandes capacidades de gerencia y me he decidido en tomar este camino, con la finalidad de que podamos tomar las riendas del país y hacer que Venezuela voltee su mirada hacía verdaderos caminos de desarrollo», aseveró.

Por ello se ha establecido 7 «objetivos fundamentales», entre los cuales destacan recuperar el estado de derecho de Venezuela, recuperar nuevamente el sistema financiero nacional, recuperar y desarrollar la infraestructura del país en las áreas de turismo, comercio, sector industrial y empresas del Estado.

Propuesta de recuperación económica

Su propuesta para la recuperación económica de Venezuela, incluye recuperar la economía nacional y aumentar la producción para generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los adultos mayores y los niños en situación de calle.

«Mientras tengamos esos niveles de importación en estos momentos, estamos haciendo próspera las economías de otros países, mientras destruimos el aparato productivo nacional», señaló.

Cesar Almeida colocó como ejemplo el cultivo de maíz, donde únicamente para autoabastecimiento nacional se necesitan 2.5 millones de toneladas para garantizar «la arepa» del venezolano, situación que, a su parecer, no se está cumpliendo.

«Nosotros estamos produciendo apenas un 20, 25 o 30 por ciento de esa cifra y deberíamos estar sembrando un millón de hectáreas de maíz, solamente se están sembrando aproximadamente unas 250 mil hectáreas, según el último informe que realizó Fedeagro», informó.

Es por ello que Almeida reveló que ha generado un plan para la recuperación económica nacional, además generadora de empleo, así como un sistema de pensión que pueda abarcar no solamente al sector público, sino también al sector privado, también a las personas de la economía informal y de libre ejercicio.