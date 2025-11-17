El Gobierno de Venezuela celebró la derrota del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referéndum celebrado este domingo, que el propio mandatario había promovido. La dirección chavista calificó el resultado como una «gran victoria de la dignidad» para el pueblo ecuatoriano.

En su canal de Telegram, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, expresó: «Desde la tierra de Simón Bolívar, enviamos un abrazo profundo y felicitamos al pueblo ecuatoriano, heredero de la gran patriota y revolucionaria Manuelita Sáenz y del general Eloy Alfaro».

Gil subrayó que el pueblo ecuatoriano «se levantó mayoritariamente para decir ‘no’ a las políticas entreguistas impulsadas por un gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico, obteniendo una victoria política histórica». Añadió que Ecuador ha dado una muestra de grandeza para retomar sus conquistas populares y enfrentar la corrupción, violencia y sometimiento.

Las cuatro preguntas del referéndum fueron rechazadas ampliamente, entre ellas la creación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y la posible instalación de bases militares extranjeras. También se consultó sobre la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), reportó una tendencia marcada hacia el ‘No’ en todas las preguntas, aunque el conteo aún no finaliza.

Daniel Noboa reconoció su derrota y afirmó que su compromiso con el país «se fortalece» tras los resultados.