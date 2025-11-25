La compañía petrolera estadounidense Chevron ha enviado en promedio 111.150 barriles diarios de petróleo (bpd) desde Venezuela hacia Estados Unidos (EEUU), desde el pasado 16 de agosta hasta el 14 de noviembre.

Cabe precisar que estos envíos de petróleo venezolano se realizan con la autorización privada que le otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) a la empresa norteamericana que opera en Venezuela.

Datos del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) ha precisado que en los últimos 2 meses, Venezuela ocupa el cuarto lugar como proveedor de petróleo de la nación norteamericana.

Es importante apuntar que Canadá, México, Arabia Saudita se ubican en los primeros tres puestos como proveedores de petróleo de EEUU y en algunas ocasiones Colombia y Nigeria abastecen con crudo al país, según publicó Petroguía.