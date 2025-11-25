El cantante David Bisbal ofreció en la estación de Sol de Metro de Madrid, por sorpresa, un pequeño concierto para inaugurar el ‘Tren Mágico de la Navidad’ del suburbano, que estará circulando hasta el 6 de enero por la Línea 3.

Ante cientos de viajeros y seguidores de sus clubs de fans, Bisbal ha aparecido pasadas las 11:00 horas en la céntrica estación para ofrecer un pequeño recital de su nuevo álbum ‘Todo es posible en Navidad’ e inaugurar la campaña navideña de la compañía.

Ovacionado, aplaudido y con una innata conexión con el público, Bisbal ha conseguido convertir un pequeño escenario, con apenas tres taburetes, en un auténtico concierto interpretando, con su estilo, temas como ‘Burrito Sabanero’, ‘Todo es posible en Navidad’ o ‘Los peces en el río’.

Posteriormente, acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha subido al ‘Tren de la Navidad’ para realizar un breve recorrido hasta Plaza de España. Un viaje en el que no ha dudado en conversar con sus admiradores a uno y otro lado de las vías.