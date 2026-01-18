El Ejército chino desplegó medios navales y aéreos para vigilar el paso de un destructor y un buque oceanográfico estadounidenses por el estrecho de Taiwán, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

El destructor de misiles guiados USS VJohn Finn y el buque de investigación oceanográfica USNS (United States Naval USNS Mary Sears navegaron por estas aguas del 16 al 17 de enero, aseguró en un comunicado el coronel superior Xu Chenghua, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino.

«El Mando del Teatro Oriental del EPL (Ejército Popular de Liberación) desplegó medios navales y aéreos para monitorear y seguir los movimientos de los buques estadounidenses, asegurando una respuesta y gestión efectivas», aseveró el vocero a través de la red social Weibo -similar a X, bloqueado en China-.

El portavoz castrense subrayó que las fuerzas chinas mantienen un «alto nivel de alerta» para «salvaguardar de manera resuelta la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad regionales».

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán informó que entre el 16 y el 17 de enero detectó 26 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de la isla, de las cuales 25 -incluidos cazas, aviones de apoyo, helicópteros y drones- sobrevolaron la región del Estrecho.

Los buques de guerra de Estados Unidos y sus aliados suelen atravesar el estrecho de Taiwán aproximadamente una vez al mes pese a las reiteradas protestas de China, que considera tanto estas aguas como la isla de Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio.