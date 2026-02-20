Un accidente vial en la avenida Libertador, una de las principales arterias de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, dejó a dos personas heridas. El choque ocurrió en las adyacencias del Bodegón Lucitano, donde una motocicleta colisionó con un vehículo sedán marca Chevrolet Optra, generando atención inmediata por parte de los cuerpos de rescate.

Paramédicos de la Brigada Motorizada de Protección Civil Municipal acudieron rápidamente al lugar. Los dos ciudadanos, que viajaban a bordo de la unidad motorizada, presentaron lesiones de diversa consideración: uno con fractura de fémur y traumatismo generalizado, y el otro con abrasiones múltiples y traumatismos generalizados.

Los heridos, aún no identificados por las autoridades, recibieron primeros auxilios en el sitio para estabilizar su condición antes del traslado.

Traslado al Hospital Ruiz y Páez

La unidad ambulancia de los Bomberos Aeronáuticos prestó apoyo logístico y evacuó a las víctimas hasta el Hospital Ruiz y Páez, principal centro de salud de la capital bolivarense.

El incidente causó congestión temporal en la vía, recordando la necesidad de mayor precaución en rutas de alto tráfico donde motos y carros comparten espacio diariamente.

Las personas involucradas no han sido identificadas públicamente. Autoridades de tránsito y Policía Nacional Bolivariana iniciaron las pesquisas para determinar responsabilidades, en un contexto donde los accidentes con motocicletas representan un desafío vial constante en Ciudad Bolívar.