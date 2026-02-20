Efectivos de fuerzas de seguridad se enfrentaron este jueves a manifestantes que protestaban en los alrededores del Congreso de la Nación en Buenos Aires, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Los incidentes ocurrieron durante el debate del proyecto en la Cámara de Diputados, parte de la controvertida «Ley Ómnibus» que busca flexibilizar mercados laborales, reducir regulaciones y recortar gasto público.

Los disturbios iniciaron cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas perimetrales colocadas alrededor del Congreso para resguardar la sesión legislativa. Las fuerzas de seguridad respondieron con chorros de agua de camiones hidrantes, gas pimienta y gas lacrimógeno para contener el avance.

Posteriormente, otros contingentes policiales dispersaron al resto de los concentrados en la Plaza del Congreso, logrando despejar la zona por completo.

Detenciones y heridos

Hubo varias detenciones y personas heridas leves por los efectos de los gases y empujones, según reportes preliminares. Solo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, desplegada con 800 efectivos, arrestó a ocho personas, dos de ellas menores de edad, informaron fuentes oficiales.

Este episodio repite los incidentes violentos de la semana pasada, durante la discusión del mismo proyecto en el Senado. Las protestas de hoy coinciden con una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales como la CGT, en oposición a las medidas de Milei, quien asumió en diciembre de 2023 con agenda de ajuste económico ante la crisis inflacionaria argentina.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban cifras oficiales de heridos ni detalles adicionales sobre los detenidos.