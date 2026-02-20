La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, calificó este jueves de «acto intimidatorio» contra el periodismo la intervención del Gobierno ecuatoriano en Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra. La compañía ha acusado al presidente Daniel Noboa de represalias por su línea crítica, en un contexto de tensiones por narcotráfico y estado de emergencia desde enero de 2025.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) dispuso la intervención para «supervigilar la marcha económica-financiera y corregir irregularidades», evitando perjuicios a socios y terceros. Incluye el nombramiento de una interventora externa que presentará informes mensuales.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó «preocupación» por la medida: «Plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso. El control sobre empresas independientes no puede convertirse en censura indirecta o presión editorial».

Antecedentes y reacciones

Granasa denunció en enero que Noboa usa «caminos opacos para doblegar» al grupo, intentando adueñarse del 40% de acciones vía la SCVS. Expreso reiteró: «Nada doblegará nuestra independencia editorial».

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, agregó: «Esta intervención representa un acto intimidatorio que inhibe el periodismo libre».

La SIP alertó la semana pasada sobre un «sistema de control y censura previa» vía lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para acreditar periodistas por línea editorial. Ha registrado agresiones físicas, amenazas de muerte contra reporteros de crimen organizado, hostigamiento judicial y estigmatización oficial contra medios críticos.