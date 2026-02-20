Las instalaciones de la antigua planta Goodyear —hoy Parque Industrial Caucho— se convirtieron en el escenario de un avance estratégico para el sector automotor venezolano.

Autoridades gubernamentales y representantes del sector privado celebraron el inicio de una fase operativa que busca posicionar a esta unidad como la principal productora de neumáticos en el país.

El proyecto se sustenta en el respaldo de un fondo económico internacional, cuyos portavoces señalaron que el actual clima de crecimiento económico en Venezuela ha sido determinante para la atracción de capital extranjero.

La hoja de ruta incluye la incorporación de equipos de última generación y nuevas líneas de producción para ampliar la oferta de productos.

Tras tener satisfecho el mercado interno, se proyecta la expansión comercial hacia Brasil y Europa.

El evento contó con la participación de figuras clave como el ministro del Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, y el ministro de Producción Nacional y Comercio, Luis Villegas.

Durante su intervención, Piñate subrayó que la reactivación es fruto de la resiliencia obrera y el compromiso de los inversionistas que apuestan por el país.

Por su parte, la alcaldesa de Los Guayos, Mervelis Moreno de Burgos, y la Junta Administradora Especial destacaron el valor humano detrás de este logro.

Tras ocho años de resistencia, se ha logrado proteger la estabilidad de más de 550 trabajadores, quienes hoy lideran la puesta en marcha de las maquinarias.

La transformación del Parque Industrial Caucho simboliza un nuevo esquema de cooperación entre el sector público y el privado.