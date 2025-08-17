En horas de la tarde de este domingo, se registró una colisión entre un vehículo Hyundai Getz y una motocicleta Empire en la avenida 19 de Abril, en sentido hacia La Carioca en el municipio Angostura de Orinoco, resultando dos personas heridas

Los lesionados presentaron politraumatismos generalizados.

De acuerdo a los testigos el automóvil impactó contra la moto, ocasionando que los ocupantes de este última cayeran al pavimento.

Funcionarios de Protección Civil Municipal llegaron al lugar del hecho y dieron los primeros auxilios a los heridos, que posteriormente los trasladaron al Hospital Ruiz y Páez.