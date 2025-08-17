En Ciudad Bolívar, el río Orinoco superó la alerta roja, llegando a los 18,04 metros sobre el nivel del mar (msnm), subiendo seis centímetros en comparación del día sábado, informó Protección Civil (PC) en su cuenta de Instagram.

El aumento del nivel del agua no solo afectó a la capital del estado Bolívar sino también a localidades como Caicara del Orinoco, donde el río alcanzó los 35,67, en Tucupita (Delta Amacuro) llegó a los 7,56 metros y Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, subió a los 52, 70 metros.

Tras crecida del Orinoco, las autoridades locales evacuaron las familias de los sectores Amores y Amoríos y El Edén en el municipio Angostura del Orinoco, a quienes llevaron a un refugio temporal.

El alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, alcalde visitó la zona damnificada, confirmando que la crecida del río ha afectado alrededor de 604 familias solo en el mencionado municipio.

El gobierno local ha informado que cerrará el Paseo Orinoco y las áreas cercanas al Jardín Botánico a partir de este lunes 18 de agosto como una medida de seguridad.