En horas de la tarde de este pasado domingo, un accidente de tránsito de gran magnitud se registró en la Carretera Nacional Troncal 005, frente a la estación de servicio PDV Sosa, en el municipio Pedraza, estado Barinas.

El choque involucró a una motocicleta Horse II, una camioneta Toyota Hilux y un camión 350, dejando un saldo trágico de dos personas fallecidas y varios heridos.

Los dos ocupantes de la motocicleta perdieron la vida, fallecieron en el hospital de Ciudad Bolivia debido a la gravedad de sus heridas. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Ramón Rivas Rojas (55 años) y su esposa Noray Josefina Lara (55 años).

La camioneta Toyota Hilux blanca, con placa A95DH7A, era conducida por Carlos Contreras (30 años), quien sufrió fracturas en las extremidades. Su acompañante, Yohan Díaz (29 años), también presentó fracturas y ambos residen en la urbanización Andrés Bello, parroquia El Recreo, Distrito Capital.

El camión modelo Súper Duty de color vinotinto, con matrícula A71CR9A, también estuvo involucrado en el siniestro. Los ocupantes fueron trasladados a un centro asistencial en un vehículo particular.

En el lugar del accidente acudieron funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Barinas (CPEB), Bomberos y Guardia Nacional Bolivariana (CPNB), quienes instaron a la población a manejar con precaución.