El hallazgo del cuerpo sin vida de Yetzimar Carolina Piñero Valladares, joven de 18 años reportada desaparecida desde el miércoles 6 de agosto, conmocionó este sábado a la comunidad del municipio Sucre, en el estado Portuguesa.

Yetzimar salió de su vivienda en el caserío Santa Teresa con la intención de reunirse con una amiga, pero nunca regresó, lo cual alarmó a sus familiares y motivó una búsqueda urgente. Inicialmente, se barajó que podría estar en casa de sus abuelos en Biscucuy, pero esta hipótesis fue descartada tras comprobarse su ausencia también allí.

El cuerpo fue encontrado en un barranco ubicado en la Quebrada de Las Rosas, aproximadamente a 300 metros de profundidad, en un avanzado estado de descomposición.

La Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas del CICPC en Guanare lideró las pesquisas que permitieron identificar y detener a Eduard AA, de 21 años, exnovio de la víctima.

Durante el interrogatorio, Eduard confesó haber estrangulado a Yetzimar con una camisa, hecho que se investiga como un crimen de violencia de género.

Comisiones de Protección Civil y Bomberos realizaron el rescate del cadáver, mientras que el Ministerio Público consideró la dirección del caso bajo la acusación formal por feminidio, delito que refleja la gravedad y persistencia de la violencia contra las mujeres en la región.

Este feminicidio se suma a una preocupante serie de casos similares ocurridos en el país, generando alarma social y la exigencia de justicia por parte de familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos.