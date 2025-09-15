Una de las mujeres que viajaba en el automóvil, junto con el conductor, fallecieron en el acto tras un trágico accidente ocurrido la mañana de este domingo 14 de septiembre en el Paseo Orinoco, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar.

El siniestro ocurrió a la altura del antiguo Hotel Churumerún, a pocos metros del comando de la Policía Nacional Bolivariana. El automóvil Renault de color dorado, chocó de frente contra una motocicleta y posteriormente se estrelló contra un tronco de un árbol.

El auto quedó reducido a un amasijo de hierros, con la pareja que viajaba en su interior atrapada entre los restos.

Los fallecidos quedaron identificados como: Jairo Hurtado de 27 años, Nazareth Jiménez de 28 años y Izaura Farías de 37 años, mientras que una cuarta víctima de nombre César Morillo de 38 años se encuentra gravemente herido en la emergencia del Hospital Ruiz y Páez.

Testigos que llegaron al lugar intentaron auxiliar a las víctimas, pero estaban sin signos vitales. Paramédicos del VEN911, bomberos municipales y funcionarios policiales acudieron rápidamente al sitio.

Oficiales de la Policía Nacional de Tránsito iniciaron las investigaciones preliminares para esclarecer el hecho. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Ruiz y Páez para la respectiva autopsia.

Otro muerto

Por la tarde del mismo domingo, un conductor de motocicleta murió tras ser arrollado por el chofer de un Renault de color verde en la avenida Perimetral de Ciudad Bolívar. La víctima, de aproximadamente 24 años, viajaba acompañado por una joven que resultó gravemente herida.

El motociclista fue expulsado del vehículo tras el impacto y sufrió fracturas en ambos brazos además de múltiples heridas. Las autoridades de tránsito se presentaron en el lugar para las investigaciones correspondientes.