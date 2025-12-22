Tras el fenómeno global y el éxito en la temporada de premios de Oppenheimer, Christopher Nolan ha vuelto a sacudir los cimientos de la industria cinematográfica. El aclamado director británico se aleja de la realidad histórica para sumergirse en las aguas del mito clásico con el lanzamiento del primer tráiler de La Odisea.

Esta nueva propuesta promete ser una visión que equilibra la precisión técnica con una carga emocional abrumadora, elevando el poema épico de Homero a una escala nunca antes vista en la gran pantalla, informa El Nacional.

El viaje del héroe

En esta ambiciosa adaptación, Matt Damon asume el papel de Odiseo, el astuto rey de Ítaca. La trama sigue su tortuoso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, una travesía que desafía no solo los límites de la geografía conocida, sino también la implacable voluntad de los dioses.

El avance oficial sugiere una narrativa donde la resistencia humana se enfrenta a fuerzas sobrenaturales, manteniendo el sello distintivo de Nolan de explorar la psique de sus protagonistas en situaciones límite.

Excelencia en el equipo técnico

Como era de esperar, Nolan mantiene su alianza con sus colaboradores más cercanos para garantizar una experiencia inmersiva. La dirección de fotografía recae nuevamente en Hoyte van Hoytema, mientras que la banda sonora es obra de Ludwig Göransson.

El filme ha sido rodado completamente con cámaras IMAX, buscando aprovechar cada milímetro de la pantalla para retratar la inmensidad del mar y los peligros mitológicos.

Un reparto de estrellas

El largometraje presenta un elenco repleto de auténticos referentes de la interpretación contemporánea. Además de Damon, el reparto incluye a figuras de la talla de Anne Hathaway y Tom Holland, cuyos roles se mantienen bajo un estricto velo de misterio.

A ellos se suman nombres de alto perfil como Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page, consolidando a esta producción como uno de los eventos corales más importantes de la década.

Expectativa y estreno

Con una fecha de estreno programada para el 17 de julio de 2026, la expectativa ha alcanzado su punto máximo.

Finalmente, esto se ha visto potenciado por la filtración de una versión extendida del avance que ya se proyecta en cines junto a la nueva entrega de Avatar, confirmando que la odisea de Nolan será, sin duda, el evento cinematográfico del año.