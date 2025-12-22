En una reciente emisión especial para la emisora británica Planet Rock, el legendario guitarrista Brian May dejó atónitos a los seguidores de Queen al revelar una pieza musical que había permanecido oculta en los archivos de la banda durante décadas.

Se trata de «Not For Sale (Polar Bear)», una canción grabada originalmente para las sesiones del segundo álbum de estudio del grupo, Queen II, lanzado en 1974.

A pesar de su calidad, el equipo excluyó el tema de la selección final del disco, lo que lo convirtió en una de las rarezas más buscadas por los coleccionistas.

Durante el programa, que el propio músico condujo con motivo de las festividades decembrinas, May compartió anécdotas personales e historias de su carrera durante estas fechas.

Sin embargo, el plato fuerte fue la reproducción de esta pista inédita, la cual ofrece una ventana fascinante hacia la etapa formativa de la banda.

El origen de la melodía

Según explicó el guitarrista, aunque existen versiones piratas de este tema que datan de la época de Smile —la banda que May y el baterista Roger Taylor integraron antes de la llegada de Freddie Mercury—, la versión presentada el lunes es única.

«Es una canción de hace mucho tiempo, pero según lo que conozco, nadie nunca escuchó esta versión», declaró May antes de darle al play.

En la grabación se puede apreciar una compleja mezcla de voces donde destaca la inconfundible presencia de Freddie Mercury.

La pieza permite vislumbrar la experimentación sonora que caracterizó a Queen en sus primeros años, antes de alcanzar el estrellato mundial con himnos como «Bohemian Rhapsody».

Rumbo a una nueva edición

La curiosidad de May por conocer la reacción del público tiene un objetivo claro: el lanzamiento oficial de este material. El músico confirmó que la canción formará parte de una ambiciosa reedición del álbum Queen II, la cual está programada para salir al mercado en 2026.

Queen, fundado en 1970 y compuesto por el cuarteto magistral de Mercury, Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor, sigue demostrando por qué es uno de los grupos más emblemáticos del rock.

Finalmente, este nuevo descubrimiento no solo enriquece su vasto legado, sino que mantiene viva la llama de una banda que transformó la música popular para siempre.