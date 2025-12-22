La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Nueva Esparta ha reportado un cambio significativo en la composición del flujo turístico durante la presente temporada decembrina.

Según el gremio empresarial, el incremento sostenido en las reservaciones de hoteles por parte de ciudadanos venezolanos ha logrado equilibrar la balanza ante la notable ola de cancelaciones provenientes del mercado internacional.

Este fenómeno ha permitido que la infraestructura hotelera de la Isla de Margarita mantenga niveles de ocupación competitivos, a pesar de los desafíos logísticos y geopolíticos que han afectado la conectividad del país con el resto del mundo en las últimas semanas, informa Banca y Negocios.

Factores de la desconexión internacional

La disminución en la llegada de extranjeros no es un evento aislado. Fedecámaras indicó que las restricciones impuestas a los vuelos comerciales desde y hacia Venezuela causaron directamente esta situación.

A esto se suma la decisión de diversas aerolíneas internacionales de suspender sus rutas debido al despliegue militar que ejecuta Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Dichas tensiones en el entorno marítimo y aéreo generaron una sensación de incertidumbre que retrajo al turista foráneo. Sin embargo, la demanda interna ha absorbido lo que inicialmente se perfilaba como una crisis para el sector.

El mercado interno como salvavidas

Gabriel Briceño, presidente regional de Fedecámaras, explicó que los venezolanos han optado masivamente por la Isla de Margarita como su destino principal. Ante las limitaciones actuales para viajar al exterior, el turista nacional ha redescubierto en el estado Nueva Esparta una alternativa segura y atractiva.

«Esta situación se convirtió en una oportunidad para fortalecer el comercio regional», apuntó Briceño, destacando que el consumo interno está inyectando la liquidez necesaria para sostener las operaciones de comercios y servicios que dependen de la temporada alta.

Retos logísticos y expectativas finales

Pese al optimismo por la afluencia de visitantes, el gremio no ignora las fallas operativas. Se han reportado retrasos considerables en los vuelos nacionales, los cuales han llegado a demorarse hasta seis horas, según reseña el diario El Sol de Margarita.

No obstante, el dirigente gremial mantiene una perspectiva positiva y estima que las aerolíneas nacionales habilitarán vuelos especiales para cubrir la demanda de fin de año.

«Este cierre de ciclo es clave para impulsar nuestra economía y no será la excepción; estamos tomando medidas para cumplir con las expectativas de quienes nos visitan», concluyó Briceño.