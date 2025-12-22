María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año, alertó este lunes 22 de diciembre sobre la situación que estarían enfrentando los presos políticos de nacionalidad extranjera recluidos en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.

Según denunció, los familiares viven momentos de profunda angustia tras conocer reportes de amenazas de muerte y tortura psicológica dentro del penal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Gómez aseguró que los detenidos estarían siendo sometidos a presiones psicológicas constantes por parte de custodios y autoridades del centro penitenciario. Indicó que las amenazas de muerte representan un nuevo nivel de violencia contra personas que permanecen incomunicadas y aisladas de sus familias desde hace meses.

En su denuncia, la mujer cuestionó directamente a la dirección del penal, señalando que ejercer poder sobre personas privadas de libertad y en condiciones de aislamiento no demuestra fortaleza, sino abuso. También afirmó que este tipo de prácticas constituyen un trato inhumano hacia los detenidos.

Gómez responsabilizó públicamente al presidente Nicolás Maduro, así como a altos funcionarios del Estado venezolano y a la directiva del centro penitenciario, de cualquier daño que puedan sufrir los presos políticos extranjeros recluidos en El Rodeo I.

Finalmente, reiteró que Nahuel Gallo es inocente y denunció que su detención constituye un caso de desaparición forzada. Aseguró que continuará alzando su voz de manera constante hasta que su pareja pueda regresar sano y salvo a su hogar, tras más de 379 días de detención.