Tras casi siete días, se localizaron sin vida Alexander Aíran Alvarado Reyes de 15 años de edad y Ashleiker Eduardo Ríos Salamanca de 17 años, quienes salieron a trotar por la avenida Pedro Palacios Herrera y no regresaron.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes 22 en una zona del embalse Macagua, con los cuerpos lado a lado. Alvarado, estudiante de quinto año en la Escuela Fe y Alegría de la UD 146, y Ríos, de ingeniería de construcción en la Universidad de Oriente, practicaban boxeo.

Desaparecieron entre la pasarela y Parque La Llovizna, rumbo posiblemente al viejo vivero de la CVG.

Existen muchas interrogantes, al igual que hipótesis, ninguna confirmada por voceros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se desconoce si el par murió por inmersión o por otra causa.

La posición de los cadáveres y quemaduras solares en el cuerpo sugieren de una flotación prolongada en el referido río. La autopsia y el agua en los pulmones ayudarían a confirmar si fallecieron antes o por inmersión.

A una de las víctimas se le apreciaban heridas en ambas piernas, sin embargo, la necropsia de ley revelará causas del fallecimiento de los adolescentes.

Rescate y Zona Restringida

Uno de los cadáveres se encontraba en posición decúbito ventral y el otro decúbito dorsal, el primero llevaba aún los zapatos puestos, sin camisa y con un pantalón corto negro, el segundo tenía una franela de dos tonos, negra y beige, en ropa interior y solo con las medias.

Sabuesos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tuvieron que pedir ayuda para rescatar los cadáveres a Protección Civil, Unidad de Rescate Acuático, bomberos internos de la empresa eléctrica y efectivos de la Guardia Nacional.

Los dos cuerpos estaban a la altura de Casa de Maquina I. Expertos judicial iniciaron las pesquisas preliminares para encontrar respuestas de las dudas que hay sobre dicho hallazgo.

No se sabe cómo llegaron los dos primos hasta este sitio restringido y área de seguridad de la hidroeléctrica Macagua, tomando en cuenta que el recorrido que realizaban las víctimas, era desde la pasarela de la avenida Pedro Palacios Herrera, posiblemente hasta el viejo vivero de la CVG.

La población se encuentra consternada tras conocer sobre la muerte de los estudiantes y deportistas, piden que se aclaren los hechos.