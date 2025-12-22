La Navidad Emprendedora de Fondo Bolívar culminó con éxito en el municipio Angostura del Orinoco; consolidando un espacio de encuentro semanal para la red de emprendedores.

Durante cada fin de semana, las familias pudieron disfrutar de una experiencia integral que combinó regalos, ambiente musical, gastronomía, artesanías y dulces, promoviendo la economía local y fortaleciendo vínculos comunitarios.

Vicky Rojas, directora ejecutiva de Fondo Bolívar, destacó que estas actividades refuerzan la convivencia y empoderan a las familias emprendedoras, al tiempo que permiten a los visitantes descubrir la creatividad y el talento de los artesanos y microempresarios de Angostura del Orinoco.

Por su parte Oneida Pino, emprendedora, comentó que participar en la Navidad Emprendedora de Fondo Bolívar fue una experiencia reveladora para su emprendimiento.