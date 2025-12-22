Pocos temores deportivos se comparan al de ser eliminado por tu némesis. Leones del Caracas evitó ese trago amargo el domingo, al derrotar 7-3 a Navegantes del Magallanes, en el Estadio Monumental.

El equipo capitalino necesitaba ganar para mantenerse aferrado a sus opciones matemáticas de avanzar a la postemporada, y así lo hizo, con actuaciones protagónicas del grandeliga Orlando Arcia y el abridor Mikell Manzano.

Arcia fue la figura ofensiva, yéndose de 4-2 con un jonrón, un doble, tres carreras empujadas y una anotada.

“Lo hemos hablado en el clubhouse. No importa lo que pase, ni los otros resultados, nosotros sólo debemos salir a dar lo mejor de nosotros para obtener la victoria, y hoy se logró”, dijo el shortstop a Germán Cartaya, en la entrevista post juego de Televén. “No me había sentido muy bien en los últimos turnos. Estuve trabajando con Ramón Castro (coach de bateo) y me prepararé temprano para la recta”.Resúmenes juegos

El vuelacerca de Arcia fue contra el también ligamayorista José Suárez, con un corredor en circulación. Conectó el primer envío del turno, sin outs, y desapareció la bola hacia el jardín derecho, su banda contraria, para igualar la pizarra 2-2.

“La pude conectar bien. Me quedé parado, pero no fue por celebrar, sino porque pensé que la bola estaba en foul”, describió el oriental a Carlos Valmore Rodríguez, para el circuito radial de Leones. “Fue precisamente una recta, el pitcheo para el que me estuve preparando. Aquí nadie se rinde”.

Víctor Bericoto, por su parte, despachó el imparable que le dio la ventaja al home club que nunca más perdería por el resto de la noche. Fue un sencillo con las bases llenas, en el cuarto inning, que impulsó dos carreras ante José Franco.

Desde la loma

Manzano (1-4), por su parte, construyó su mejor actuación en la LVBP al lanzar 5.0 capítulos, una marca personal en su trayectoria, con sólo dos carreras -limpias- encajadas, para apuntarse su primer triunfo de por vida en el circuito.Venta entradas LVBP

El derecho se sobrepuso a un primer capítulo en el que toleró las dos únicas rayitas a su cuenta, con tres imparables y un pelotazo.

“Lo más importante fue intentar siempre estar encima de ellos (en la cuenta de bolas y strikes”, relató Manzano a María Clara González, para la transmisión de 1 Baseball Network. “No dejé que ese primer inning me sacara del plan que traía, de trabajar las esquinas”.

El novato ponchó a tres rivales y caminó a una en su presentación de la velada, con 70 envíos realizados, 43 de ellos strikes (61%).

“No estaba presionado, a pesar que enfrentaba un juego de eliminación para el equipo”, afirmó Manzano. “Siempre confío en mí cuando estoy allí arriba (en el montículo)”.

Lo que viene

Leones (23-27) se mantendrá en Caracas para recibir el lunes a Bravos de Margarita, con José Marcos Torres como probable abridor, con tres días de descanso. En tanto, Magallanes (26-27) viajará a Puerto La Cruz para afrontar el juego reprogramado contra Caribes de Anzoátegui, con Yohander Méndez como iniciador bucanero.

Así va la pelota

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

* Bravos de Margarita 53 29 24 .547 0

* Cardenales de Lara 54 29 25 .537 0.5

Caribes de Anzoátegui 52 27 25 .519 1.5

Águilas del Zulia 53 27 26 .509 2

Navegantes del Magallanes 53 26 27 .491 3

Tiburones de La Guaira 54 26 28 .481 3.5

Tigres de Aragua 54 26 28 .481 3.5

Leones del Caracas 53 23 30 .434 6

* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado