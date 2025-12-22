La población vecina del Triunfo, en el estado Delta Amacuro, habrá un encuentro deportivo, organizado por Ángel «Palillo» Reyes, un parcelero con años viviendo en tierras deltana.

Este venidero sábado 27 de diciembre en municipio Casacoima, en esta cita deportiva, los equipos que participarán serán los siguientes: Las Picúas de Puerto Ordaz, Selección Máster 40 y Selección Máster 50 de Casacoima, duelo que se realizará a partir de las 9 de la mañana en el Gimnasio «Carlitos González»

Se extendieron agradecimientos muy especiales a la Gobernadora Loa Tamaronis, al Alcalde Héctor Sosa, Comitiva del Instituto Directores, y entrenadores.

La organización espera un lleno total, debido al auge que ha tenido este deporte en la tierra de abolengo warao. Los organizadores vienen trabajando de la mano con los entes gubernamentales en una sola masificación y hermandad por el bien de la colectividad.

La invitación es a toda el público en general, donde habrá sorpresas, karaoke, música en vivo y contará con el famoso Sancocho Deltano para el disfrute de los Voleibolistas y público, nos vemos Dios mediante en el Triunfo no te lo pierdas mi gente.