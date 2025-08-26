El día jueves 21, un comerciante chino de nombre Chen Tianwen de 35 años de edad es asesinado de un disparo en el Mercado Mayorista, ubicado en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo, tras intento de robo que terminó con su muerte.

Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas identifica a los posibles criminales como: Maikol Obrayan Hernández Primera, alias Cara de Pollo (29); Ángel Jesús Hernández Pineda, alias Coco (27); Miguel Ángel Méndez Quiñones (31) y Javier Leonardo Valencillo Dávila, alias El San Andrea (32).

Ángel, quien trabajaba como carretillero en el mercado, junto con Maikol y Miguel, planificaron dicho atraco, ambos vigilaron a su víctima momentos en que Chen realizaba una compra mayorista acompañado de un trabajador, los hombres despojaron del dinero al comerciante, indicó el comisario.

El infortunado intentó recuperar los reales pero recibe una herida de proyectil en el pecho, cuyo disparo es efectuado por Javier Valencillo quien portaba un revólver calibre .38 milímetros.

Sabuesos de la policía judicial durante las pesquisas revelaron que alias “Cara de Pollo” tenía dos registros policiales por homicidio calificado; alias Coco contaba con antecedentes por hurto genérico y Miguel Méndez poseía registros por robo genérico.

Durante el operativo para detenerlos, les fueron incautados una parte del dinero robado, una motocicleta Honda CGL125 que usaron para huir, un arma de fuego, cinco municiones y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles relacionados con este lamentable hecho que conmocionó a la comunidad mercantil local.