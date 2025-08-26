Un accidente de tránsito ocurrió este lunes 25 que dejó como resultados dos personas fallecidas en la carretera nacional del sector Caujarito, municipio Cristóbal Rojas, en los Valles del Tuy, estado Miranda.

Las víctimas fueron identificadas como Ángeles Luisiana Martínez e Hildemar David Hernández, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Según reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando colisionaron con una unidad de transporte público modelo Encava en esta transitada vía. El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes de la moto.

Equipos de emergencia, entre bomberos del estado Miranda y funcionarios de Protección Civil, acudieron al lugar para atender la situación y prestar asistencia, aunque ambos ocupantes ya habían fallecido.

La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional colaboraron en las labores de seguridad y levantamiento de evidencias para determinar las circunstancias exactas que originaron este fatal accidente.

Este hecho se suma a una serie de siniestros viales que han afectado la región recientemente, lo que ha generado un llamado a la prudencia y respeto a las normas de tránsito en las carreteras del Tuy.

Las autoridades han informado que el caso está siendo investigado para esclarecer posibles causas, evaluar responsabilidades y tomar medidas que contribuyan a prevenir futuros incidentes similares en esta zona.