Comisiones de la División de Investigaciones de Secuestro del Cicpc dieron de baja a José Alfredo Blanquez Ayala (29), alias «El Gruo», principal implicado en el secuestro y homicidio del productor ganadero Ricardo José González Rojas (65). El enfrentamiento ocurrió en el sector El Cañao, La Bandera, parroquia San Pedro de Caracas, tras una ubicación precisa del sospechoso.

De acuerdo con información publicada en Instagram por el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, «El Gruo» forma parte de una organización hamponil que opera en El Sombrero, Las Mercedes del Llano, Valle de la Pascua y Memo, en los estados Guárico y Aragua. La banda se dedica a secuestros, extorsiones, homicidios, robos y hurtos de vehículos, sembrando zozobra en el sector agropecuario y agrícola de esas zonas.

Al verse acorralado, el delincuente desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra los funcionarios, lo que generó un intercambio de disparos. Resultó herido y fue trasladado a un centro de salud en la parroquia Coche, donde falleció tras su ingreso.

Blanquez Ayala acumulaba solicitudes judiciales: por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Aragua, por extorsión agravada y asociación para delinquir; por el Juzgado Octavo de Control de Aragua, por homicidio calificado y lesiones graves; y por el Juzgado Cuarto de Control de Aragua, por homicidio calificado. Además, estaba investigado en múltiples expedientes por secuestro, homicidio, robo de vehículos y extorsión.

Como evidencias, las autoridades recuperaron el arma de fuego usada en la intervención legal. El caso queda bajo la orden del Ministerio Público.