Una joven venezolana de 23 años falleció por inmersión tras el naufragio de la embarcación en la que viajaba, en aguas del mar Caribe panameño cercanas a la frontera con Colombia. La víctima fue identificada como Greiliana Paola Harena Martínez, oriunda de Perijá en el estado Zulia, quien retornaba a Venezuela para reencontrarse con su hija.

Según reportó el medio Noticias 360, la lancha «Maryi» sucumbió ante un fuerte oleaje, dejando un saldo de tres fallecidos: Greiliana, otra ciudadana venezolana y un colombiano. Fuentes indican que la zuliana quedó atrapada bajo la estructura de la embarcación, lo que impidió su rescate.

El incidente resalta los riesgos de las rutas marítimas irregulares usadas por migrantes en retorno. Las autoridades marítimas de Panamá han iniciado investigaciones para esclarecer si el accidente se debió a negligencia del operador, sobrecarga de pasajeros u otras fallas en la embarcación.

Familiares de Greiliana, contactados por este medio, expresan profundo dolor y piden celeridad en la entrega de los restos. Este suceso se suma a una serie de naufragios en la región, que han cobrado decenas de vidas en los últimos meses.