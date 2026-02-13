El presidente chileno Gabriel Boric calificó este jueves de «criminal» el bloqueo estadounidense a Cuba, agravado por aranceles petroleros, y anunció una donación humanitaria canalizada por Unicef para apoyar a niños y ciudadanos afectados.

«El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba […] es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo», publicó Boric en X, pidiendo su fin inmediato junto a otros países latinoamericanos.

La presión de Washington, intensificada tras la intervención en Venezuela y la orden del 29 de enero contra proveedores de combustible cubano, ha disparado apagones récord desde mediados de 2024. Aerolíneas de Canadá y Rusia suspendieron vuelos a La Habana, evacuando turistas varados.

El canciller Alberto van Klaveren precisó que los fondos saldrán del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, usado previamente para huracanes en Cuba, Gaza y Ucrania. México anunció un segundo cargamento de 800 toneladas este miércoles.

La decisión responde a llamados del Partido Comunista Chileno (PC), aliado de Boric en su coalición desde 2022. Aunque el mandatario defendió el castrismo en su etapa universitaria, ahora critica tanto el bloqueo como la «dictadura» cubana, generando roces con el PC.